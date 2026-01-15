В двух районах Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА утром 15 января

В Ростовской области 15 января с 10:00 до 11:35 средства ПВО отразили атаку беспилотников в Морозовском и Тацинском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 15 января над регионом были уничтожены 19 беспилотников над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, Донецком, Советским сельским и Миллеровским районами.

Наталья Белоштейн