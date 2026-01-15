Над Ростовской областью уничтожили 19 БПЛА

Минувшей ночью над территорией Ростовской области средствами противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за этот период сбили 34 БПЛА: шесть — над территорией Брянской области, пять — над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотники уничтожили в небе над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, Донецком, Советским сельским и Миллеровским районами. Пострадавших нет.

Мария Хоперская