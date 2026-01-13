В Совете федерации указали на большое число жалоб пациенток роддома Новокузнецка

На персонал акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ раньше поступало много жалоб, обратила внимание глава комитета Совета федерации по социальной политике Елена Перминова, которая изучила отзывы в соцсетях. Она считает, что «нельзя в таких неблагоприятных условиях принимать рождение детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Совета федерации по социальной политике Елена Перминова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава комитета Совета федерации по социальной политике Елена Перминова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я сейчас просмотрела соцсети и сообщения, касающиеся Новокузнецка, там было очень много замечаний рожениц к персоналу этого роддома и вообще к состоянию, в каком находится этот роддом»,— сказала госпожа Перминова РБК. Сенатор добавила, что эта ситуация ее шокировала.

Одна из пациенток рассказала, что на восьмом месяце беременности ей пришлось экстренно делать кесарево сечение. После операции персонал долго не показывал роженице ребенка и не следил за ее состоянием, хотя у пациентки была высокая температура и загноился шов. «Что касается работы врачей с детьми и самими родами, у меня нет вопросов. Но вот когда доходит до мам и операций… Врачи хамят и нервничают по любому поводу»,— сказала женщина RT.

Другая пациентка утверждает, что спустя два дня после родов у младенца обнаружили перелом ключицы, однако врачи не обращали внимание на проблемы. «Я очень благодарна бабушке, мывшей там полы. Она увидела это и сказала, что это ненормально. Получается, квалификация уборщиц в родах выше, чем у персонала этой больницы»,— сказала пациентка РЕН ТВ.

В одном из случаев, по предварительной информации, младенцу оторвали руку во время родов, пишут «Известия» со ссылкой на изученные отзывы пациенток. Собеседница Telegram-канала «Осторожно, новости» рассказала, что врач роддома потребовал у нее взятку в обмен на «хорошее отношение».

По данным управления СКР по Кемеровской области, за период новогодних праздников в стационаре погибли девять новорожденных. Сейчас ГКБ закрыта из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Уголовное дело расследуется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.