CNN: США продали первую партию венесуэльской нефти на $500 млн

США завершили сделку по продаже первой партии венесуэльской нефти на $500 млн, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, в ближайшее время ожидается заключение новых контрактов.

В сообщении Минэнерго от 7 января указано, что США планируют реализовать порядка 30–40 млн баррелей нефти, при этом продажи «будут продолжаться неограниченно долго». Полученные деньги, уточняли в ведомстве, «будут распределяться в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США».

После удара США по Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро американский президент Дональд Трамп дал понять, что намерен использовать крупные нефтяные запасы страны. Он заявлял, что крупные нефтяные компании страны якобы инвестирует в Венесуэлу не менее $100 млрд.

Глава ExxonMobil Даррен Вудс, в свою очередь, говорил, что Венесуэла остается «непривлекательной для инвестиций» до тех пор, пока в стране не будут проведены серьезные изменения в правовой и коммерческой среде.