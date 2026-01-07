США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

Правительство США начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Для этого Вашингтон частично снял санкции с Каракаса. Деньги от продажи будут поступать на счета, контролируемые США, сообщило Минэнерго Соединенных Штатов.

Американская сторона рассчитывает продать около 30–40 млн баррелей нефти, реализация «будет продолжаться неограниченно долго». «Средства будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению правительства США»,— отмечается в пресс-релизе Минэнерго.

Ведомство привлекло «ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки» для продажи топлива. «Транспортировка нефти в Венесуэлу и из Венесуэлы будет осуществляться исключительно по законным и авторизованным каналам в соответствии с законодательством США и требованиями национальной безопасности»,— утверждает министерство.

Минэнерго США планирует модернизировать электроэнергетическую сеть Венесуэлы, «которая имеет решающее значение для увеличения добычи нефти, расширения экономических возможностей и повышения качества жизни венесуэльского народа».

Министр энергетики США Крис Райт заявлял, что после прихода американских компаний в Венесуэлу производство нефти в республике может увеличиться на сотни тысяч баррелей в сутки. По информации Reuters, руководители нефтяных компаний США обсудят восстановление нефтяного сектора Венесуэлы в Белом доме в конце этой недели.