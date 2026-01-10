Глава ExxonMobil Вудс назвал Венесуэлу непривлекательной для инвестиций

Венесуэла останется «непривлекательной для инвестиций» до тех пор, пока в стране не произойдут существенные изменения в правовой и коммерческой системах. Об этом сказал глава ExxonMobil Даррен Вудс на встрече президента США Дональда Трампа с руководителями ведущих энергетических компаний в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даррен Вудс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Даррен Вудс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Вудс отметил, что активы ExxonMobil в стране дважды подвергались конфискации: в 2007 году, когда правительство потребовало передачи контрольных пакетов акций в совместных предприятиях государственной нефтяной компании PDVSA, и ранее, в 1940-х годах. «Для третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения», — отметил глава ExxonMobil (цитата по Reuters).

Вудс выразил надежду, что при нынешней администрации США, которая, по его словам, работает «рука об руку с правительством Венесуэлы», эти реформы могут быть реализованы. Он отметил, что необходимо внести изменения в законодательство страны в отношении углеводородов и обеспечить надежную защиту инвестиций.

На встрече с президентом США в Белом доме присутствовали также главы энергетических компаний ConocoPhillips и Chevron. По словам Дональда Трампа, они инвестируют в Венесуэлу не менее $100 млрд. Американский президент заявил, что США возьмут управление страной в «переходный период» и будут вовлечены в нефтяную отрасль. До этого он говорил, что вторая атака на республику не потребуется, поскольку у США с новым правительством Венесуэлы установился контакт, в том числе в нефтяной отрасли.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Временным президентом стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента. Госдеп заявлял, что дальнейший план США в отношении Венесуэлы состоит из трех пунктов, в числе которых продажа венесуэльской нефти.