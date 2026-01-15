Руководить департаментом по охране окружающей среды Сочи будет Андрей Никончук

В администрации Сочи произошла смена руководителя департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности. Пост занял Андрей Никончук, следует из информации, опубликованной на сайте мэрии, обратил внимание «Ъ-Сочи».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Никончук сменил Александра Гиньковского, возглавлявшего департамент в течение двух лет. Причины кадрового решения в администрации города не уточнили. Биография нового руководителя на официальном ресурсе мэрии не представлена. В открытых источниках указывается, что господин Никончук родился 5 февраля 1976 года и ранее около десяти лет возглавлял в администрации Сочи управление потребительского рынка и услуг, которое покинул в январе 2022 года.

Вячеслав Рыжков