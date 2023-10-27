Департамент окружающей среды Сочи возглавил Александр Гиньковский
Директором департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи стал Александр Гиньковский. Об этом сообщается на сайте администрации курорта.
До назначения Александр Гиньковский занимал пост заместителя главы департамента. В 2018 году некоторое время он возглавлял городское управление земельного контроля.
Ранее главой департамента был Ростислав Гончаров. Причины кадровых изменений не известны.
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