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Департамент окружающей среды Сочи возглавил Александр Гиньковский

Директором департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи стал Александр Гиньковский. Об этом сообщается на сайте администрации курорта.

До назначения Александр Гиньковский занимал пост заместителя главы департамента. В 2018 году некоторое время он возглавлял городское управление земельного контроля.

Ранее главой департамента был Ростислав Гончаров. Причины кадровых изменений не известны.

Татьяна Ручкина

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