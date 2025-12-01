В ноябре красная икра на Кубани подешевела на 3%

Медианная цена килограмма натуральной зернистой красной икры в Краснодарском крае в ноябре 2025 года составила 9,2 тыс. руб., следует из данных аналитического центра «Чек Индекс», на которые ссылается «Деловая газета. Юг». Показатель оказался на 3% ниже уровня прошлого года. На фоне удешевления потребительская активность выросла: количество покупок икры с 1 по 20 ноября увеличилось на 11% в годовом выражении.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналитики объясняют ценовую динамику результатами благоприятной лососевой путины, обеспечившей дополнительное предложение на внутреннем рынке, прежде всего продукции из горбуши.

В 2024 году стоимость красной икры в регионе превышала 8 тыс. руб. за килограмм, что выводило Краснодарский край в число субъектов с наиболее высокими ценами на этот товар.

Вячеслав Рыжков