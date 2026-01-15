Прокуратура Кубани добилась принудительной изоляции пациента с туберкулезом

По требованию прокуратуры Отрадненского района жителя станицы Отрадной, страдающего заразной формой туберкулеза, поместили в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе надзорной проверки специалисты прокуратуры установили, что гражданин, имея подтвержденный диагноз, систематически уклонялся от прохождения лечения и отказался от добровольной госпитализации в профильную противотуберкулезную организацию. Такие действия, по оценке надзорного органа, создавали угрозу для жизни и здоровья окружающих.

С учетом выявленных обстоятельств прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием о недобровольной госпитализации гражданина в специализированное медицинское учреждение для прохождения обязательного лечения.

Отрадненский районный суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судебным решением была санкционирована госпитализация пациента в медицинскую противотуберкулезную организацию.

Сейчас гражданин, ранее уклонявшийся от лечения, помещен в специализированное учреждение и находится под медицинским наблюдением.

В 2024 году в Краснодарском крае немного увеличилось число случаев туберкулеза по сравнению с прошлым годом. Сейчас более 2,5 тыс. человек с активной формой туберкулеза получают лечение в больницах и поликлиниках. Те, кто завершил лечение, находятся под наблюдением врачей в противотуберкулезных учреждениях.

Каждый год более 4,5 млн жителей Кубани проходят профилактические обследования, что составляет более 80% населения региона.

Мария Удовик