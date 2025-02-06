В Краснодарском крае зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом

В Краснодарском крае в 2024 году зафиксировали незначительный рост заболеваемости туберкулезом по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения. Число переболевших не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сейчас более 2,5 тыс. пациентов с активной формой туберкулеза получают лечение в стационарах и амбулаториях края. Завершившие курс терапии находятся под наблюдением фтизиатров в противотуберкулезных учреждениях по месту жительства.

Ежегодно более 4,5 млн жителей Кубани проходят профилактические обследования. Этот показатель составляет свыше 80% населения края.

Вместе с тем Минздрав России разработал план тематических мероприятий по профилактике заболеваний на 2025 год.

Краевые власти и медучреждения Кубани еженедельно проводят информационную работу с населением о профилактике, факторах риска и ранней диагностике заболеваний, организуют профосмотры, лекции и семинары.

Нурий Бзасежев