Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска полностью контролируют город Купянск в Харьковской области, включая как правобережную, так и левобережную части. Город разделен рекой: основная часть с центром расположена на правом берегу, меньшая — на левом.

«Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком»,— заявил Владимир Путин в общении с журналистами.

Президент добавил, что почти неделю Купянск находится полностью под контролем российских сил. Чуть южнее по берегу реки расположен населенный пункт Купянск-Узловой, где продолжаются боевые действия. Там около 2 тыс. зданий, из которых российская армия удерживает 600–650. Владимир Путин выразил уверенность, что в ближайшие несколько дней подразделения ВС РФ смогут полностью взять под контроль этот населенный пункт.