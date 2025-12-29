Путин призвал решительно пресекать попытки ВСУ помешать армии РФ в Купянске

Необходимо решительно пресекать попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) помешать российским войскам в Купянске, заявил президент России Владимир Путин.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого»,— сказал Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции.

Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев заявил во время доклада президенту, что ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ планируется завершить в январе-феврале 2026 года. По его словам, сейчас Вооруженные силы России уничтожают подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Подолов и Купянска-Узлового.