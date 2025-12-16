Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Группировка войск «Запад» подтвердила удержание контроля над Купянском

Российские военнослужащие полностью контролируют Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

По словам господина Шарова, город находится под контролем 6-й общевойсковой армии. Атаки ВСУ успешно отражают в районах Тищенковки, Московки и Соболевки.

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска 20 ноября. Позднее господин Путин уточнял, что российская армия контролирует как правобережную, так и левобережную части города.

