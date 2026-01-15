Ночью над Азовским морем перехватили украинский беспилотник

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего за ночь было перехвачено и ликвидировано 34 беспилотника. Наибольшее количество БПЛА — 19 — сбито над территорией Ростовской области. Еще шесть аппаратов уничтожены в Брянской области, пять — в Волгоградской области. По одному беспилотнику средства ПВО перехватили над Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что в период с 13:00 до 20:00 мск дежурные расчеты ПВО уничтожили еще 39 украинских беспилотников самолетного типа. В этот временной промежуток 11 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря. Кроме того, 12 аппаратов перехватили над территорией Краснодарского края, 11 — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Курской областью и два — над Республикой Крым.

Также сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, запрещающее фото- и видеосъемку, а также распространение информации о применении беспилотников, работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, военных объектов и критически важной инфраструктуры региона.

Согласно постановлению, под запрет подпадает фиксация мест падения БПЛА, районов поражения объектов, расположения сил и средств Минобороны, а также объектов ФСБ, ФСО, Росгвардии, промышленной, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Ограничения не распространяются на официальную деятельность органов власти и публикации уполномоченных СМИ. Контроль за соблюдением требований возложен на Центр управления регионом и силовые ведомства; в отношении нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик