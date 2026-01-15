Прокуратура Кубани вынесла более 400 предостережений из-за уборки снега

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку соблюдения обязательных требований к своевременности и качеству уборки снега на автомобильных дорогах и прилегающих территориях. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, поводом стали выявленные факты ненадлежащего зимнего содержания улично-дорожной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За минувшие сутки прокуроры внесли 75 представлений главам муниципальных образований, руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, образовательных учреждений и организаций, обслуживающих объекты дорожного фонда. Также специалисты надзорного ведомства вынесли 77 предостережений о недопустимости нарушений закона.

В региональной прокуратуре уточнили, что в целом по итогам проверочных мероприятий уже внесено 371 представление и объявлено 407 предостережений, связанных с некачественной расчисткой дорог и тротуаров от снега и наледи.

Ранее Госавтоинспекция Краснодарского края возбудила административное дело в связи с неубранным снегом на дорогах Краснодара. По данным ГИБДД, нарушения нормативных требований были допущены из-за ненадлежащего планирования зимнего содержания уличной сети, включая несоответствие количества снегоуборочной техники протяженности дорог и недостаточный объем патрульной очистки в период снегопада.

В краевом министерстве здравоохранения сообщили, что за три дня в Краснодаре более 120 человек получили травмы в результате гололеда. Из-за холодной погоды дороги и тротуары в городе стали очень опасными. Нагрузка на травмпункты выросла в несколько раз.

Мария Удовик