Более 120 человек пострадали из-за непогоды в Краснодаре

За три дня снегопада и гололеда в Краснодаре травмы получили более 120 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Из-за холодной погоды дороги и тротуары краевого центра стали зоной повышенной опасности. Нагрузка на травматологические пункты увеличилась в несколько раз.

По словам Евгения Филиппова, жителям и гостям Краснодара необходимо заранее планировать безопасный маршрут по городу в данную погоду. Необходимо выбирать дорогу без крутых склонов, горок и лестниц. Женщин призывают не надевать в этот период каблуки и обувь на гладкой подошве. Ботинки должны быть с глубоким рельефным протектором, на низком ходу или с широким устойчивым каблуком.

Если вы упали на улице, не следует сразу вставать. Находясь в шоковом состоянии, можно не почувствовать боль или усугубить травму. Необходимо лежа пошевелить пальцами рук и ног, а после осторожно приподнять голову. Затем следует попробовать сесть, если нет резкой боли. Опираясь на устойчивый предмет или помощь прохожих, можно медленно встать. При ощущении сильной боли, онемения или неспособности пошевелить конечностью следует лежать. Попросите прохожих вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

«Лучше пройти лишние 100 метров по ровной поверхности, чем рисковать своим здоровьем»,— отметил министр.

