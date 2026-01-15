В Анапе водитель иномарки сбил пешехода в наушниках

В Анапе возбуждено уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибла женщина. Авария произошла вечером в станице Благовещенской, сообщили в ОМВД по Анапе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 38-летний житель Анапы, управлявший автомобилем Kia Sportage, совершил наезд на 34-летнюю жительницу Краснодара на улице Таманской. Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В момент ДТП она использовала наушники для прослушивания музыки.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям водителя и иным факторам, повлиявшим на произошедшее.

Ранее в Горячем Ключе также произошел серьезный инцидент. Прокуратура начала проверку после аварии на остановке общественного транспорта, в результате которой погибла местная жительница, а несколько человек получили травмы.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Chery, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с BMW, за рулем которого находился 31-летний водитель. В результате удара BMW продолжил движение и наехал на остановку, где находились три человека. Позже Chery также столкнулся с автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся на остановке. Травмы получили 15-летняя девушка, 60-летний мужчина, а также водители Chery и BMW.

Мария Удовик