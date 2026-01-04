Прокуратура взяла на контроль ДТП с погибшей на остановке в Горячем Ключе

Прокуратура Горячего Ключа организовала проверку по факту аварии на остановке общественного транспорта, в результате которого погибла местная жительница и пострадали несколько человек. Инцидент произошел вечером 4 января на улице Объездной, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в 18:12 46-летний водитель автомобиля Chery при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем BMW под управлением 31-летнего водителя. От удара BMW продолжил движение и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились три человека. Впоследствии автомобиль Chery также столкнулся с легковым автомобилем Toyota под управлением 37-летнего водителя.

В результате происшествия местная жительница, находившаяся на остановке, погибла. Телесные повреждения получили 15-летняя девушка и 60-летний мужчина, а также водитель автомобиля Chery и пассажир BMW — 21-летний мужчина. Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни не зафиксировано.

Прокуратура сообщает, что специалисты ведомства сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного территориальным отделом полиции по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Ъ-Кубань» писал, что Советский районный суд Краснодара признал бывшего судью Анатолия Горголина виновным в ДТП, повлекшем смерть ребенка. Суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и взыскал 10 млн руб. в пользу потерпевших, взяв под стражу в зале суда.

Мария Удовик