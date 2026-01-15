Главные новости к утру 15 января

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отстыковался от Международной космической станции. Космонавтов досрочно возвращают на Землю из-за проблем со здоровьем у одного из них.

США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток, сообщает NewsNation со ссылкой на источник. Пентагон распорядился передислоцировать корабли во время роста напряженности в отношениях между Ираном и США.

Германия по просьбе Дании отправит 13 военнослужащих в Гренландию после публичных заявлений президента Дональда Трампа о возможном присоединении острова к США.

Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов завершить военные действия на Украине. Киев же, по его словам, препятствует заключению потенциального мирного соглашения с Россией.