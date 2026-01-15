Германия направит 13 военнослужащих в Гренландию

Германия на этой неделе планирует отправить 13 военнослужащих в Гренландию, передает Reuters сообщение правительства Германии. Миссия проводится по просьбе Дании, она пройдет с 15 по 17 января. Военные займутся разведкой на острове. Они изучат, как можно укрепить безопасность в регионе.

По информации собеседников немецкой газеты Bild, операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО, так как скандинавские страны альянса находятся под командованием штаб-квартиры НАТО в американском Норфолке. С германской стороны в операции участвуют Минобороны и Федеральная канцелярия, уточнила газета.

13 января Дания объявила об увеличении своего военного присутствия в Гренландии. 14 января Швеция и Норвегия объявили, что направят на остров личные составы войск.

Страны наращивают военный контингент после неоднократных заявлений американского президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США для обеспечения нацбезопасности. 13 января в Конгресс США внесли проект о предоставлении острову статуса штата. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что 14 января вице-президент США Джей Ди Вэнс провел закрытые переговоры с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивианом Мотцфельдтом.