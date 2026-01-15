NewsNation: США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток

Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, которая включает Ближний Восток. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на источник.

Среди кораблей, которые отправились к берегам Ближнего Востока, есть авианосец USS Abraham Lincoln, ударная подводная лодка и другие корабли, отмечает телеканал. Перемещение группы может занять около недели

Пентагон распорядился перебросить авианосную группу во время роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В Иране проходят массовые митинги, и президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал властям исламской республики, что введет в страну войска, если они продолжат подавлять акции демонстрантов. Однако накануне господин Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства протестующих. На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, господин Трамп заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации

Ранее Politico сообщало, что Соединенные Штаты не могут начать военную операцию против Ирана, поскольку не располагают необходимым военным потенциалом на Ближнем Востоке. Источники издания сообщали, что Пентагон не планировал крупные перемещения войск или техники в регион.