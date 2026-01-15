Трамп: мирным переговорам мешает Украина, а не Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин готов завершить военные действия на Украине. Киев же, по его словам, препятствует заключению потенциального мирного соглашения с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я думаю, он готов заключить сделку, — сказал господин Трамп о российском президенте.— Я думаю, Украина менее готова к сделке». Об этом господин Трамп заявил в интервью Reuters.

На вопрос о том, почему, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский затягивает переговоры, господин Трамп ответил: «Мне просто кажется, что ему, знаете ли, трудно к этому прийти».

Накануне Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в январе намерены посетить Москву. По данным агентства, они планируют провести встречу с президентом России для того, чтобы передать ему обновленную версию мирного плана по Украине. Предыдущие переговоры в таком формате прошли 2 декабря и продолжались около пяти часов. Владимир Путин охарактеризовал встречу как «очень полезную», отметив при этом, что по ряду вопросов договоренности достигнуть не удалось.

Подробности — в материале «Ъ» «Дух Анкориджа затерялся в Европе».