Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отстыковался от Международной космической станции (МКС). На борту находятся четыре члена экипажа, включая космонавта, состояние здоровья которого потребовало досрочного возвращения на Землю. Трансляцию ведет NASA.

Личность заболевшего не раскрывается. В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, космонавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, а также Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Корабль приводнится у побережья Калифорнии утром 15 января. Миссия Crew-11 стартовала в августе 2025 года и должна была продлиться дольше, но была прервана из-за состояния одного из членов экипажа. По словам глава NASA Джареда Айзекмана, проблемы со здоровьем у заболевшего не связаны с работой на МКС или выходом в открытый космос.

На МКС остаются астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Следующая миссия Crew-12 должна прибыть на станцию в середине февраля.