Трамп планирует оказать иранским протестующим воздушную поддержку

Власти Ирана заявили, что ситуация вокруг уличных протестов, начавшихся 28 декабря 2025 года, находится под их полным контролем. Однако в Вашингтоне считают, что Тегеран уже перешел красную черту в применении силы по отношению к демонстрантам. Президент Дональд Трамп 13 января созвал совещание со своими советниками по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить варианты реагирования на действия иранского руководства. В их числе — нанесение ударов по ядерным объектам Исламской Республики, которые уцелели во время 12-дневной войны 2025 года, и заводам по производству баллистических ракет. В минувшие выходные глава МИД Ирана Аббас Аракчи связался со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить деэскалацию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил отключение интернета в стране тем, что через всемирную сеть зарубежные страны, в первую очередь США и Израиль, занимались подстрекательством к беспорядкам

Ситуация с уличными протестами в Иране, начавшимися 28 декабря из-за рекордного падения курса национальной валюты, находится под полным контролем. Об этом Аббас Аракчи заявил в понедельник, 12 января, на встрече с зарубежными послами в Тегеране. Он объяснил отключение интернета, которое предприняли иранские власти на фоне антиправительственных выступлений, тем, что зарубежные страны попытались вмешаться в действия демонстрантов. Ответственность за подстрекательство к протестам глава МИД Ирана возложил на США и Израиль.

Если администрация Дональда Трампа выберет военный сценарий, то иранская сторона к этому готова даже больше, чем полгода назад, уверил министр. Однако он пояснил, что руководство Исламской Республики готово договариваться с Вашингтоном.

Как сообщили источники Axios, в минувшие выходные господин Аракчи вышел на связь со Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить угрозу Дональда Трампа нанести удар по Тегерану. Собеседники издания не уточняют, в каком формате общались оба дипломата, однако сообщается, что американский спецпосланник и иранский министр сошлись на необходимости провести очную встречу в ближайшие дни. Господин Аракчи подтвердил эти сообщения, добавив, что обсуждаются разные идеи.

О том, что между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена сделка, господин Трамп заявил в воскресенье, 10 января. «Возможно, мы встретимся с ними (представителями иранского руководства.— “Ъ”),— сказал американский лидер, общаясь с журналистами.— Встреча будет организована, но нам, возможно, придется действовать в связи с происходящими событиями (в Иране.— “Ъ”) еще до начала встречи». Глава Белого дома указал на то, что Тегеран переходит красную черту, потому что использует силу, чтобы остановить протестующих. «Похоже, были убиты люди, которых не следовало убивать»,— сказал господин Трамп. Он заявил, что иранские власти «правят с помощью насилия» и Вашингтон серьезно к этому относится.

Сведения об иранцах, которые погибли от рук местных сил безопасности, разнятся.

По подсчетам зарубежных правозащитников, к 13 января погибло свыше 600 демонстрантов. Оппозиционные Тегерану издания со ссылкой на свои источники говорят о тысячах убитых.

Врачи, которые работали с поступившими в больницу протестующими 6–10 января, утверждают, что иранские силовики используют боевые патроны и обычное автоматическое оружие вместо предписанной служебными инструкциями пневматики.

Во вторник, 13 января, Трамп созвал совещание с ближайшими советниками по поводу того, как реагировать на действия высшего руководства Ирана. Как утверждают источники The New York Times, Пентагон предложил главе Белого дома рассмотреть самый широкий перечень вариантов. В их числе — бомбардировки тех ядерных объектов в Иране, которые не были затронуты американскими ударами во время 12-дневной войны (13–25 июня) 2025 года, а также уничтожение центров по производству баллистических ракет. Главе Белого дома предлагают также «умеренные» сценарии, в том числе кибератаки или удары по позициям иранского аппарата безопасности, ответственного за применение силы на улицах. Военная кампания может произойти не раньше чем через несколько дней, добавляют собеседники The New York Times.

Внутри американского руководства есть те, кто полагает, что военное вмешательство может навредить протестующим, утверждает Axios. Но, по мнению другой части администрации, операцию необходимо проводить в скором времени, а готовность Тегерана к переговорному процессу с Вашингтоном является ничем иным, как попыткой отсрочить военную конфронтацию, указывает The New York Times.

Так или иначе, но Трамп уже начал раскручивать спираль давления на Исламскую Республику, используя свой излюбленный метод — повышение тарифов. В ночь на 13 января американский лидер объявил, что «любая страна, ведущая бизнес» с Ираном, «будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США». «Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению»,— подчеркнул господин Трамп в соцсети Truth Social. Китай, который является важнейшим торговым партнером Ирана, уже пообещал отстаивать свои интересы в связи с этими ограничениями. «В тарифных войнах нет победителей, и Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы»,— подчеркнули в китайском дипломатическом ведомстве.

