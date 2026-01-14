Над Ростовской областью и Азовским морем сбили 15 беспилотников

Над территорией Ростовской области в период с 13:00 по 20:00 сбили четыре беспилотника. Еще 11 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, следует из сводки Минобороны РФ.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в период с 9:00 до 13:00 сегодня, 14 января, средства ПВО перехватили над акваторией Азовского моря 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, днем в Ростовской области была объявлена воздушная тревога. В Ростовской области в период с 14:00 средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники в Ростове-на-Дону и Азовском районе. В селе Стефанодар Азовского района взрывная волна от дрона повредила окно в детском саду «Колокольчик». Никто из детей и персонала не пострадал.