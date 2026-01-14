Взрывная волна БПЛА выбила окно в детсаду в Азовском районе

В Ростовской области в период с 14:00 средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники в Ростове-на-Дону и Азовском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным властей, в селе Стефанодар Азовского района взрывная волна от дрона повредила окно в детском саду «Колокольчик». Никто из детей и персонала не пострадал. Находившихся в группе восьмерых малышей забрали домой родители.

На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Константин Соловьев