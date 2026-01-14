МИД РФ осудил атаку Украины на нефтяные танкеры в Черном море

Россия осуждает атаку Украины беспилотниками на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, указано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров — крупнейших акционеров КТК»,— указано в заявлении ведомства.

В МИД России «с полным пониманием» восприняли серьезную обеспокоенность атаками, которую выразило МИД Казахстана. Россия поддерживает мнение казахстанской стороны о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, а также тезис о востребованности совместных шагов по исключению подобных случаев в будущем.

13 января беспилотники ударили по танкерам Delta Harmony и Matilda в Черном море в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщало МИД Казахстана. В Минобороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами танкер Matilda. В Минэнерго Казахстана сообщили, что из-за атаки на судне Delta Harmony, которое следовало под либерийским флагом, началось возгорание. На танкере Matilda произошел взрыв без последующего горения, заявили в «КазМунайГазе».