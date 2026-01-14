Казахстан призвал к обеспечению безопасности транспортировок после ударов БПЛА по танкерам

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана выразило «серьезную озабоченность» налетом БПЛА на три танкера в Черном море. Заявление опубликовано на сайте казахстанского министерства.

Казахстан провел экстренные встречи с послами некоторых европейских стран, а также обсудил ситуацию с американской стороной и «другими зарубежными партнерами». Республика акцентировала необходимость принятия мер «по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права», указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что все три танкера имели необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием. Казахстан также призвал к взаимодействию для разработки совместных мер по исключению подобных случаев в будущем.

13 января беспилотники ударили по танкерам Delta Harmony и Matilda в Черном море в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщало МИД Казахстана. Из-за атаки на танкере Delta Harmony, который следовал под либерийским флагом, началось возгорание, заявили в казахстанском Минэнерго. Пресс-служба «КазМунайГаза» сообщила, что на судне Matilda произошел взрыв без последующего горения. В Минобороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами танкер Matilda.

Подробнее — в материале «Ъ» «Каспийские баррели сбили с курса».