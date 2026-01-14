Гуф не признал вину в краже iPhone

Наро-Фоминский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела рэпера Алексея Долматова (Гуф) и его знакомого Геворка Сураханяна. Им вменяют грабеж с применением насилия. Ни один из них вину не признал.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Алексей Долматов (Гуф)

Господин Долматов заявил, что «открытого хищения не совершал». По словам рэпера, подробнее он выскажется в конце судебного следствия. После этого судебное заседание было отложено из-за неявки потерпевшего. Рассмотрение дела продолжится 30 января.

По версии следствия, в октябре 2024 года рэпер с другом отдыхали в банном комплексе в деревне Малые Горки. Администратор бани требовала включить в счет гостей штраф за курение. Те отказались, после чего менеджер позвонила своему знакомому из правоохранительных органов. Мужчина продолжил настаивать на уплате штрафа и снимал происходящее на видео. Рэпер дважды ударил потерпевшего рукой. Затем подельник Гуфа, Геворк Сураханян, начал скручивать ему руки. Тогда же Алексей Долматов отобрал у мужчины iPhone, на который велась съемка. Ущерб оценили в 68 тыс. руб.

Изначально на Гуфа составили административный протокол о мелком хулиганстве, однако позже было возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК. В октябре 2025 года стало известно о прекращении уголовного преследования, но позже дело возобновили. Алексей Долматов находится под подпиской о невыезде.

Ефим Брянцев