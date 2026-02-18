Прокурор управилась с Гуфом

В подмосковном суде прошли прения по уголовному делу рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф). По версии обвинения, артист с приятелем, отдыхая в банном комплексе, устроили потасовку и отобрали у оппонента iPhone, чтобы удалить с него видеозапись. Прокуратура переквалифицировала обвинение в отношении фигурантов с грабежа на самоуправство и просила назначить им по два года условно. Защита Гуфа просит его оправдать.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Алексей Долматов (Гуф)

В Наро-Фоминском горсуде Подмосковья прошли прения по уголовному делу Алексея Долматова и его знакомого Геворка Сураханяна. Следствие вменило им грабеж с применением насилия. Музыкант находится под подпиской о невыезде.

Выступая в прениях, гособвинитель заявила, что обвинение Гуфу и его приятелю в ведомстве решили переквалифицировать на самоуправство с применением насилия, и просила назначить обоим с учетом смягчающих обстоятельств — у них на попечении находятся малолетние дети — по два года условно.

Версия о грабеже, которой придерживалось следствие, по мнению обвинения, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

«Действия подсудимых не были сопряжены с открытым хищением, однако содержат признаки самоуправства, поскольку мужчины осознанно нарушили установленный законом порядок разрешения имущественного конфликта»,— заявили в прокуратуре. Прокурор уточнила, что телефон Долматов забрал из кармана потерпевшего, которого удерживал его приятель, чтобы удалить видеозапись со своим участием.

Адвокат Алексея Долматова заявил о невиновности своего подзащитного и просил его оправдать. Он заявил, что факт применения насилия не подтвержден доказательствами, поэтому в деле отсутствует событие преступления. Аудиозапись не фиксирует угроз и самого насилия. Заключение эксперта не подтверждает наличия телесных повреждений у потерпевшего, хотя тот утверждал, что его били.

Адвокат также отметил, что требование «дай телефон» прозвучало только после того, как Алексей Долматов с приятелем заметили, что потерпевший ведет скрытую запись на телефон, и было направлено на прекращение съемки, а не на хищение.

Потерпевший вел себя провокационно, отметил защитник, и сам бросил телефон на стол, предварительно его выключив, и предложил проверить наличие на нем записи.

Адвокат Сураханяна заявил, что действия его подзащитного квалифицированы неправильно, так как применение насилия в отношении потерпевшего не доказано. Несмотря на то что потерпевший является полицейским, он не смог объяснить, как его били и удерживали, хотя по службе ему постоянно приходится сталкиваться с подобными вещами. Также защитник заявил, что потерпевший несколько раз менял свои показания, а обвиняемые придерживались одной и той же версии с начала задержания.

Как уже рассказывал «Ъ», по версии следствия, 23 октября 2024 года фигуранты отдыхали в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки. У них возник конфликт с администратором заведения, та, в свою очередь, позвонила своему брату, оперативнику МВД, который в тот момент, однако, не был при исполнении.

Мужчина снимал происходящее на видео. Рэпер дважды ударил потерпевшего рукой, а затем стеклянной бутылкой. Подельник Гуфа Геворк Сураханян начал скручивать ему руки. Алексей Долматов отобрал у мужчины iPhone, на который велась съемка. Ущерб оценили в 68 тыс. руб. В обвинительном заключении отмечалось, что фигуранты имели умысел на хищение имущества.

Ефим Брянцев, Наро-Фоминск