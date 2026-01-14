Санкции на «Ростов» наложили из-за неоплаченного транша за Родриго Саравию

Международная федерация футбола (FIFA) запретила «Ростову» регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон из-за неоплаченного транша за Родриго Саравию. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В клубе заявили, что долг остался перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника в 2024 году. Отмечается, что этот трансфер был разбит на транши, а не оплачен одним платежом. Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии составила €1,95 млн. Сейчас полузащитник играет за аргентинский «Бельграно».

«Остался один платеж, который ''Ростов'' на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — отмечается в сообщении в пресс-службе команды.

В декабре 2025 года Федеральная налоговая служба временно приостановила финансовые операции по 11 счетам «Ростова». По информации портала «Чемпионат», задолженность по пеням составляет 2,8 млн рублей.

Константин Соловьев