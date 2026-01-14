Завершено следствие в отношении нескольких участников банды Татуляна

Следственный комитет завершил расследование в отношении ряда участников преступного сообщества бизнесмена Рубена Татуляна, действовавшего с 1998 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, сам фигурант Татулян находится в международном розыске. В 2002 году члены его группировки пытались убить журналиста Золовкина, публиковавшего материалы о криминальной деятельности бизнесмена. В 2012 году они убили генерального директора сети отелей и ресторанов «Кипарис» в Сочи.

Вячеслав Рыжков