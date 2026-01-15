«Моторинвест» обжаловал проигранный Воронежской таможне суд за китайские детали для электромобилей

19-й арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу липецкого сборщика китайских электрокаров и гибридов ООО «Моторинвест» на решение первой инстанции по спору с Воронежской таможней. Заседание назначено на 4 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник завода «Моторинвест» на участке сварки автомобилей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сотрудник завода «Моторинвест» на участке сварки автомобилей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жалоба была подана еще в конце ноября 2025 года, однако изначально ее оставили без движения. Апелляционный суд принял такое решение из-за того, что «Моторинвест» не направил копию заявления Воронежской таможне и Центральной акцизной таможне, выступающей в деле третьим лицом.

«Моторинвест» обратился в Арбитражный суд Воронежской области в августе 2025 года. Компания потребовала признать незаконными решения Воронежской таможни о доначислении таможенных платежей и уведомлений о задолженности.

В сентябре 2024 года — апреле 2025-го Воронежская таможня провела камеральную проверку деклараций на ввезенные товары — задние фонари марки Evolute, поставленные из Китая. По итогам проверки был составлен акт, согласно которому «Моторинвест» якобы заявил недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, не включив в нее расходы на разработку и изготовление специальной документации. Таможня посчитала, что они должны были увеличить стоимость фонарей, и доначислила липецкой компании платежи на 4,8 млн руб. С учетом пеней общая сумма задолженности составила 6 млн руб.

В октябре воронежский арбитраж поддержал позицию Воронежской таможни и сохранил за ней право на взыскание с «Моторинвеста» указанной суммы.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московского округа отменил решения первой и второй инстанций, согласно которым признавалось, что Центральная акцизная таможня неверно классифицировала автомобили марки Voyah Dream EVR «Моторинвеста». Дело решили передать на новое рассмотрение, однако липецкий завод подал жалобу в Верховный суд РФ. Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение заявления запланировано на 2 февраля.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электромобилей и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. Сейчас на предприятии собирают гибриды Voyah Dream и Free Voyah, а также электрокары Evolute I-Joy, I-Sky и гибридный кроссовер I-Space. По данным Rusprofile, ООО «Моторинвест» зарегистрировано в апреле 2011 года в Краснинском районе Липецкой области для производства автотранспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Ханин. Учредители не раскрываются. 2024 год компания закончила с выручкой 25 млрд руб. и чистой прибылью 47 млн руб.

За 11 месяцев 2025 года «Моторинвест» произвел около 3,5 тыс. автомобилей и гибридов. В 2026-м предприятие планирует увеличить мощность до 8 тыс. единиц. Также в прошлом году завод прекратил сборку модели Evolute I-Pro, выпускавшейся с 2022 года. Кроме того, стало известно, что предприятие вложило около 1 млрд руб. в модернизацию производства Evolute и Voyah.

Алина Морозова