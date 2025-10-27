Липецкий «Моторинвест» прекратил выпуск электромобиля Evolute I-Pro

Автопроизводитель «Моторинвест» из Липецка остановил производство модели Evolute I-Pro, выпускавшейся с 2022 года. Решение связано с исчерпанием жизненного цикла данной модели, при этом компания сохранит гарантийное и сервисное обслуживание автомобиля. Информацию о прекращении производства распространило ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завершение производства не затронет обязательств перед владельцами автомобилей. Компания планирует обеспечить бесперебойные поставки запасных частей и доступность сервиса через дилерские предприятия и сервисных партнеров бренда даже после окончания гарантийного срока. Там же подчеркнули, что ведется активная работа над обновлением модельной линейки Evolute.

Ближайшей новинкой бренда станет кроссовер Evolute i-Joy, который, по мнению компании, отвечает растущему спросу на автомобили данного кузова в стране. Производитель продолжает развивать линейку электромобилей, адаптируясь к изменяющимся рыночным предпочтениям. Вывод новой модели на рынок запланирован на ближайшую перспективу.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электромобилей и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. По данным Rusprofile, ООО «Моторинвест» зарегистрировано в Липецкой области в 2011 году. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Ханин. Данные о владельцах не разглашаются. Выручка в 2024 году составила 24,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.

В июле «Моторинвест» сообщил о вложении около 1 млрд руб. в модернизацию производства электромобилей и гибридов Evolute и Voyah. В частности, средства пошли на реконструкцию цеха окраски и увеличение автоматизации.

Ульяна Ларионова