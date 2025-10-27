Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Липецкий «Моторинвест» прекратил выпуск электромобиля Evolute I-Pro

Автопроизводитель «Моторинвест» из Липецка остановил производство модели Evolute I-Pro, выпускавшейся с 2022 года. Решение связано с исчерпанием жизненного цикла данной модели, при этом компания сохранит гарантийное и сервисное обслуживание автомобиля. Информацию о прекращении производства распространило ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завершение производства не затронет обязательств перед владельцами автомобилей. Компания планирует обеспечить бесперебойные поставки запасных частей и доступность сервиса через дилерские предприятия и сервисных партнеров бренда даже после окончания гарантийного срока. Там же подчеркнули, что ведется активная работа над обновлением модельной линейки Evolute.

Ближайшей новинкой бренда станет кроссовер Evolute i-Joy, который, по мнению компании, отвечает растущему спросу на автомобили данного кузова в стране. Производитель продолжает развивать линейку электромобилей, адаптируясь к изменяющимся рыночным предпочтениям. Вывод новой модели на рынок запланирован на ближайшую перспективу.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электромобилей и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Моторинвест» зарегистрировано в Липецкой области в 2011 году. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Ханин. Данные о владельцах не разглашаются. Выручка в 2024 году составила 24,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.

В июле «Моторинвест» сообщил о вложении около 1 млрд руб. в модернизацию производства электромобилей и гибридов Evolute и Voyah. В частности, средства пошли на реконструкцию цеха окраски и увеличение автоматизации.

Ульяна Ларионова

Как собирали Evolute в Липецкой области

Корреспонденты «Ъ-Черноземье» посетили cборочное производство электромобилей под брендом Evolute в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области. ООО «Моторинвест» бизнесмена Алексея Резникова перезапустило законсервированный завод Great Wall в конце сентября 2022-го. За остаток года успели собрать 1,7 тыс. электромобилей из китайских машинокомплектов. &lt;br>На фото: электромобиль Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На сегодняшнем этапе технология выпуска электромобилей Evolute на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области предусматривает, по словам инженеров предприятия, крупноузловую «досборку» готовых машинокомплектов китайского производства. &lt;br>На фото: прибывший на завод электромобиль Evolute I-Joy, изначально — Dongfeng DFSK Glory E3

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На одной паллете с практически собранным кузовом приезжают детали подвески и тормозной системы: готовые рычаги, амортизаторы, пружины, поворотные кулаки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Машинокомплекты на завод Evolute в Липецкой области привозят контейнерами из Китая через Казахстан

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Батареи доставляются отдельно от остальных комплектующих — действующие российские транспортные правила требуют перевозить их в автомобилях-рефрижераторах с поддержанием определенной температуры. На предприятии заявляют, что реальной необходимости в этом нет, а установленная на электромобили Evolute батарея «хорошо переносит» морозы и не разряжается зимой самопроизвольно. &lt;br>На фото: батарея электромобиля Evolute I-Joy емкостью 53 кВт/ч и заявленным пробегом на одном заряде в 405 км

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На сегодняшнем этапе развития производства возможна одновременная сборка на единственном действующем конвейере только одной модели. Седаны Evolute I-Pro и кроссоверы Evolute I-Joy выпускают попеременно. На момент конца февраля на сборке был был кроссовер Evolute I-Joy. &lt;br>На фото: погрузчик везет машинокомплект в помещение для сборки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Как рассказали в «Моторинвесте», мощности завода в деревне Гребенкино «пока загружены на 20%». Все операции производятся в одном цеху, остальные площади используются для хранения, а мощности по сборке и сварке, в теории позволяющие производить в полном цикле 100 тыс. автомобилей в год, законсервированы. В перспективе предприятие намерено производить кузова электромобилей именно по полному циклу, однако планы начать делать это в 2023 году — пока под вопросом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Салон в машинокомплектах из Китая уже практически собран. Только часть панелей специально оставлены не закрепленными, а также не установлен готовый руль. Это делается для удобства подключения на заводе обязательной в России системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематической системы, позволяющей удаленное управление некоторыми функциями автомобиля. Последняя, как заявляют в «Моторинвесте», является «полностью собственной российской разработкой вместе с программным обеспечением». На фото салон электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Конвейер не автоматизирован, управляемые водителями погрузчики устанавливают кузова электромобилей Evolute на специальные тележки…

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

… а затем рабочие вручную катают их по цеху и перемещают по конвейеру. На фото: кузов электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Далее происходит фактически ручная крупноузловая сборка оставшихся частей электромобиля. Сначала рабочие ставят на места рычаги подвески, устанавливают подкрылки и декоративные накладки на крылья. Те части кузова, которые во время сборки будут скрыты пластиковыми деталям, еще в Китае обработаны антикоррозионными составами. Дальнейшую обработку, как и другие кузовные работы, на липецком предприятии сейчас не проводят. Антикор за дополнительную плату делают уже дилеры

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также во время сборки устанавливаются зеркала

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В «Моторинвесте» опровергают «распространенный миф» о том, что они лишь клеят новые шильдики на готовые китайские автомобили. На предприятии подчеркивают, что машинокомплект во время сборки проходит порядка 20 постов на конвейере, а устанавливаемые на машину крупные узлы составляются на отдельной линии из более мелких комплектующих, также доставляемых вместе с кузовом. На фото: сборка в единый узел заднего рычага, ступицы, тормозного диска и суппорта для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Большинство устанавливаемых комплектующих, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», внутреннего китайского производства. Известных брендов конвейерных поставщиков для европейских и японских концернов на готовых к установке узлах обнаружить не удалось. На фото: передние стойки амортизатора с пружинами для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Досборка салона предполагает установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», нескольких дополнительных электронных блоков телеметрической и мультимедийной систем. Все это допоборудование, как говорят в «Моторинвесте» — российское. На фото: рабочая завода «Моторинвест» собирает салон электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: сборка жгутов проводки для блоков телематической системы российского производства для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собственно силовую установку электромобиля на липецком предприятии сначала отдельно агрегатируют с редуктором, приводами и навесным оборудованием, а затем в сборе устанавливают на машину снизу. На фото: силовая установка электромобиля Evolute I-Joy мощностью 163 л.с.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На фото: рабочие завода «Моторинвест» вручную перемещают кузов электромобиля Evolute I-Joy по конвейеру сборочного предприятия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

При полной загрузке предприятия заказами, говорят в «Моторинвесте», сборка одного электромобиля может занимать 8-9 минут. Пока этот темп на заводе выдерживать не стремятся и работают более размеренно — сборочный цех и территория вокруг него заставлены уже готовыми машинами, которые пока не отправились к дилерам. По данным «Ъ-Черноземье», в связи с этим часть работников предприятия в феврале была отправлена в отпуск. На фото: установка тормозов на электромобиль Evolute I-Joy, тормозная система традиционная гидравлическая, стояночный тормоз оснащен электроприводом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Собираемые в Липецкой области машины оснащены двумя электросистемами. Высоковольтная включает в себя только тягловую батарею и силовую установку, к другим узлам автомобиля высокое напряжение не подается для безопасности владельца. Большая часть оборудования электромобиля (освещение, обогревы, электроприводы, мультимедиа) работает с привычным для легковушек напряжением в 12 вольт. Для этой электросистемы имеется обычный свинцовый аккумулятор. На кроссоверы Evolute I-Joy в рамках локализации уже ставят российские 12-вольтовые батареи Tubor нижегородского производства ООО «Тубор» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: установка и подключение электродвигателя автомобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Колеса пока используются китайские. Они приезжают на завод на дисках в сборе с резиной Chaoyang. Однако, по данным «Ъ-Черноземье», в рамках локализации обсуждается переход на шины «одного из российских производителей». На фото: колеса на электромобиль Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: рабочий завода «Моторинвест» устанавливает колеса на электромобиль Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Стоит отметить, что машинокомплекты поставляются только с летней резиной. Китайский производитель изначально не предусматривает установку зимней, автомобиль ей может доукомплектовать за дополнительную плату уже дилер. Поэтому с конвейера электромобили даже в феврале сходят на летних покрышках — в итоге список ходовых испытаний на полигоне ограничен, а рабочим приходится выталкивать хранящиеся машины из снега, чтобы онисмогли тронуться и своим ходом проехать по территории предприятия до автовоза. На фото: электромобили Evolute I-Pro

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После установки колес электромобили заправляют техническими жидкостями. «Моторинвест» использует эти компоненты российского производства. В редуктор заливают трансмиссионное масло «Лукойл», в тормозную систему — жидкость DOT-4 марки Luxe производства подмосковного ООО «Дельфин индастри». Ипользуется специальный антифриз для электромобилей с повышенными диэлектрическими свойствами марки AGA-Z45ev, его выпускает подмосковное ООО «Автохимпроект». Стеклоомывающая жидкость — также российская. Инженеры предприятия заявляют, что «российские масла на тестах показали себя не хуже Mobil 1». На фото: заправка жидкостями электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фреон для системы климат-контроля пока используется импортный, однако в «Моторинвесте» надеются, что вскоре производство подходящего газа начнется в России. На фото: вакуумирование и заправка кондиционера электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На этом сборка закончена, электромобиль отправляется на несколько этапов тестов и компьютерной диагностики работоспособности блоков. На фото: рабочая завода «Моторинвест» осматривает кузов электромобиля Evolute I-Joy на предмет царапин и вмятин после сборки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перевозка машинокомплектов в контейнере приводит к рискам того, что на нескольких «типовых местах» кузова могут появиться едва заметные повреждения, говорят инженеры предприятия. Эти части электромобилей осматривают особенно тщательно. Если проблему возможно устранить в сборочном цеху без кузовных работ, например, заполировать царапину, это делают на месте. На фото электромобиль Evolute I-Joy на стенде для проверки лакокрасочного покрытия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перед выходом с конвейера электромобили заряжают. На фото: порты для быстрой зарядки и зарядки от домашней сети в электромобиле Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По завершению сборки электромобили проходят ряд тестов: проверку углов установки колес, а также качества сборки подвески на неровностях, герметичности салона в дождевальной камере, изоляции батареи и проводки на стенде, имитирующем небольшой брод. На фото: стенд регулировки развал-схождения для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собственно шильдики Evolute наклеивают на самом последнем этапе сборки. Частично, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», ими закрывают надписи в салоне, оставшиеся от «материнской» китайской модели. На фото: салон электромобиля Evolute I-Joy с установленным на руле логотипом Evolute

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: колесные диски электромобиля Evolute I-Joy…

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

… и заглушки ступицы для них

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Шильдики и надписи Evolute рабочие завода «Моторинвест» клеят вручную. Поверхность обезжиривают и наносят на нее логотипы и буквы по трафаретам

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По итогам 2022-го на заводе собрали 1,7 тыс. автомобилей двух моделей, из которых 1 тыс. седанов I-Pro и около 700 кроссоверов I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас предприятие выпускает от 500 до 600 машин в месяц, в день — до 45. На сборке работает 250 сотрудников. «Моторинвест» планирует к лету 2023 года расширить модельный ряд по сборке. К сегодняшним двум добавятся минивен Evolute I-Van и более крупный полноприводный паркетник Evolute I-Jet. Соответственно могут выросли объемы выпуска, если на электромобили будет достаточно заказов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

По данным «Ъ-Черноземье», не исключено, что в перспективе на предприятии в Липецкой области будут изготавливать и зарядные устройства для электромобилей. Площадь завода в более 300 га земли дает возможности для расширения. Пока в цехах представлены насколько моделей зарядок различной мощности: На фото зарядное устройство для электромобилей под брендом Evolute

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сборочное производство электромобилей под брендом Evolute было запущено на площадке ООО «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области 28 сентября 2022 года. На фото: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (в центре-слева) и управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей (Алексеевич) Резников (в центре-справа). Алексей Резников является основателем компании «Моторинвест» и предприятия в Гребенкино, строившегося около десяти лет назад под сборку автомобиле Great Wall и Changan для дилерской группы «Ирито», ныне ликвидированной

Фото: липецкаяобласть.рф

Корреспонденты «Ъ-Черноземье» посетили cборочное производство электромобилей под брендом Evolute в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области. ООО «Моторинвест» бизнесмена Алексея Резникова перезапустило законсервированный завод Great Wall в конце сентября 2022-го. За остаток года успели собрать 1,7 тыс. электромобилей из китайских машинокомплектов.
На фото: электромобиль Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На сегодняшнем этапе технология выпуска электромобилей Evolute на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области предусматривает, по словам инженеров предприятия, крупноузловую «досборку» готовых машинокомплектов китайского производства.
На фото: прибывший на завод электромобиль Evolute I-Joy, изначально — Dongfeng DFSK Glory E3

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На одной паллете с практически собранным кузовом приезжают детали подвески и тормозной системы: готовые рычаги, амортизаторы, пружины, поворотные кулаки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Машинокомплекты на завод Evolute в Липецкой области привозят контейнерами из Китая через Казахстан

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Батареи доставляются отдельно от остальных комплектующих — действующие российские транспортные правила требуют перевозить их в автомобилях-рефрижераторах с поддержанием определенной температуры. На предприятии заявляют, что реальной необходимости в этом нет, а установленная на электромобили Evolute батарея «хорошо переносит» морозы и не разряжается зимой самопроизвольно.
На фото: батарея электромобиля Evolute I-Joy емкостью 53 кВт/ч и заявленным пробегом на одном заряде в 405 км

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На сегодняшнем этапе развития производства возможна одновременная сборка на единственном действующем конвейере только одной модели. Седаны Evolute I-Pro и кроссоверы Evolute I-Joy выпускают попеременно. На момент конца февраля на сборке был был кроссовер Evolute I-Joy.
На фото: погрузчик везет машинокомплект в помещение для сборки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Как рассказали в «Моторинвесте», мощности завода в деревне Гребенкино «пока загружены на 20%». Все операции производятся в одном цеху, остальные площади используются для хранения, а мощности по сборке и сварке, в теории позволяющие производить в полном цикле 100 тыс. автомобилей в год, законсервированы. В перспективе предприятие намерено производить кузова электромобилей именно по полному циклу, однако планы начать делать это в 2023 году — пока под вопросом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Салон в машинокомплектах из Китая уже практически собран. Только часть панелей специально оставлены не закрепленными, а также не установлен готовый руль. Это делается для удобства подключения на заводе обязательной в России системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и телематической системы, позволяющей удаленное управление некоторыми функциями автомобиля. Последняя, как заявляют в «Моторинвесте», является «полностью собственной российской разработкой вместе с программным обеспечением». На фото салон электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Конвейер не автоматизирован, управляемые водителями погрузчики устанавливают кузова электромобилей Evolute на специальные тележки…

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

… а затем рабочие вручную катают их по цеху и перемещают по конвейеру. На фото: кузов электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Далее происходит фактически ручная крупноузловая сборка оставшихся частей электромобиля. Сначала рабочие ставят на места рычаги подвески, устанавливают подкрылки и декоративные накладки на крылья. Те части кузова, которые во время сборки будут скрыты пластиковыми деталям, еще в Китае обработаны антикоррозионными составами. Дальнейшую обработку, как и другие кузовные работы, на липецком предприятии сейчас не проводят. Антикор за дополнительную плату делают уже дилеры

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также во время сборки устанавливаются зеркала

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В «Моторинвесте» опровергают «распространенный миф» о том, что они лишь клеят новые шильдики на готовые китайские автомобили. На предприятии подчеркивают, что машинокомплект во время сборки проходит порядка 20 постов на конвейере, а устанавливаемые на машину крупные узлы составляются на отдельной линии из более мелких комплектующих, также доставляемых вместе с кузовом. На фото: сборка в единый узел заднего рычага, ступицы, тормозного диска и суппорта для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Большинство устанавливаемых комплектующих, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», внутреннего китайского производства. Известных брендов конвейерных поставщиков для европейских и японских концернов на готовых к установке узлах обнаружить не удалось. На фото: передние стойки амортизатора с пружинами для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Досборка салона предполагает установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», нескольких дополнительных электронных блоков телеметрической и мультимедийной систем. Все это допоборудование, как говорят в «Моторинвесте» — российское. На фото: рабочая завода «Моторинвест» собирает салон электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: сборка жгутов проводки для блоков телематической системы российского производства для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собственно силовую установку электромобиля на липецком предприятии сначала отдельно агрегатируют с редуктором, приводами и навесным оборудованием, а затем в сборе устанавливают на машину снизу. На фото: силовая установка электромобиля Evolute I-Joy мощностью 163 л.с.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На фото: рабочие завода «Моторинвест» вручную перемещают кузов электромобиля Evolute I-Joy по конвейеру сборочного предприятия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

При полной загрузке предприятия заказами, говорят в «Моторинвесте», сборка одного электромобиля может занимать 8-9 минут. Пока этот темп на заводе выдерживать не стремятся и работают более размеренно — сборочный цех и территория вокруг него заставлены уже готовыми машинами, которые пока не отправились к дилерам. По данным «Ъ-Черноземье», в связи с этим часть работников предприятия в феврале была отправлена в отпуск. На фото: установка тормозов на электромобиль Evolute I-Joy, тормозная система традиционная гидравлическая, стояночный тормоз оснащен электроприводом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: установка и подключение электродвигателя Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Собираемые в Липецкой области машины оснащены двумя электросистемами. Высоковольтная включает в себя только тягловую батарею и силовую установку, к другим узлам автомобиля высокое напряжение не подается для безопасности владельца. Большая часть оборудования электромобиля (освещение, обогревы, электроприводы, мультимедиа) работает с привычным для легковушек напряжением в 12 вольт. Для этой электросистемы имеется обычный свинцовый аккумулятор. На кроссоверы Evolute I-Joy в рамках локализации уже ставят российские 12-вольтовые батареи Tubor нижегородского производства ООО «Тубор» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: установка и подключение электродвигателя автомобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Колеса пока используются китайские. Они приезжают на завод на дисках в сборе с резиной Chaoyang. Однако, по данным «Ъ-Черноземье», в рамках локализации обсуждается переход на шины «одного из российских производителей». На фото: колеса на электромобиль Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: рабочий завода «Моторинвест» устанавливает колеса на электромобиль Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Стоит отметить, что машинокомплекты поставляются только с летней резиной. Китайский производитель изначально не предусматривает установку зимней, автомобиль ей может доукомплектовать за дополнительную плату уже дилер. Поэтому с конвейера электромобили даже в феврале сходят на летних покрышках — в итоге список ходовых испытаний на полигоне ограничен, а рабочим приходится выталкивать хранящиеся машины из снега, чтобы онисмогли тронуться и своим ходом проехать по территории предприятия до автовоза. На фото: электромобили Evolute I-Pro

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После установки колес электромобили заправляют техническими жидкостями. «Моторинвест» использует эти компоненты российского производства. В редуктор заливают трансмиссионное масло «Лукойл», в тормозную систему — жидкость DOT-4 марки Luxe производства подмосковного ООО «Дельфин индастри». Ипользуется специальный антифриз для электромобилей с повышенными диэлектрическими свойствами марки AGA-Z45ev, его выпускает подмосковное ООО «Автохимпроект». Стеклоомывающая жидкость — также российская. Инженеры предприятия заявляют, что «российские масла на тестах показали себя не хуже Mobil 1». На фото: заправка жидкостями электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фреон для системы климат-контроля пока используется импортный, однако в «Моторинвесте» надеются, что вскоре производство подходящего газа начнется в России. На фото: вакуумирование и заправка кондиционера электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На этом сборка закончена, электромобиль отправляется на несколько этапов тестов и компьютерной диагностики работоспособности блоков. На фото: рабочая завода «Моторинвест» осматривает кузов электромобиля Evolute I-Joy на предмет царапин и вмятин после сборки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перевозка машинокомплектов в контейнере приводит к рискам того, что на нескольких «типовых местах» кузова могут появиться едва заметные повреждения, говорят инженеры предприятия. Эти части электромобилей осматривают особенно тщательно. Если проблему возможно устранить в сборочном цеху без кузовных работ, например, заполировать царапину, это делают на месте. На фото электромобиль Evolute I-Joy на стенде для проверки лакокрасочного покрытия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перед выходом с конвейера электромобили заряжают. На фото: порты для быстрой зарядки и зарядки от домашней сети в электромобиле Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По завершению сборки электромобили проходят ряд тестов: проверку углов установки колес, а также качества сборки подвески на неровностях, герметичности салона в дождевальной камере, изоляции батареи и проводки на стенде, имитирующем небольшой брод. На фото: стенд регулировки развал-схождения для электромобиля Evolute I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собственно шильдики Evolute наклеивают на самом последнем этапе сборки. Частично, как убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», ими закрывают надписи в салоне, оставшиеся от «материнской» китайской модели. На фото: салон электромобиля Evolute I-Joy с установленным на руле логотипом Evolute

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: колесные диски электромобиля Evolute I-Joy…

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

… и заглушки ступицы для них

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Шильдики и надписи Evolute рабочие завода «Моторинвест» клеят вручную. Поверхность обезжиривают и наносят на нее логотипы и буквы по трафаретам

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По итогам 2022-го на заводе собрали 1,7 тыс. автомобилей двух моделей, из которых 1 тыс. седанов I-Pro и около 700 кроссоверов I-Joy

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас предприятие выпускает от 500 до 600 машин в месяц, в день — до 45. На сборке работает 250 сотрудников. «Моторинвест» планирует к лету 2023 года расширить модельный ряд по сборке. К сегодняшним двум добавятся минивен Evolute I-Van и более крупный полноприводный паркетник Evolute I-Jet. Соответственно могут выросли объемы выпуска, если на электромобили будет достаточно заказов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

По данным «Ъ-Черноземье», не исключено, что в перспективе на предприятии в Липецкой области будут изготавливать и зарядные устройства для электромобилей. Площадь завода в более 300 га земли дает возможности для расширения. Пока в цехах представлены насколько моделей зарядок различной мощности: На фото зарядное устройство для электромобилей под брендом Evolute

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сборочное производство электромобилей под брендом Evolute было запущено на площадке ООО «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области 28 сентября 2022 года. На фото: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (в центре-слева) и управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей (Алексеевич) Резников (в центре-справа). Алексей Резников является основателем компании «Моторинвест» и предприятия в Гребенкино, строившегося около десяти лет назад под сборку автомобиле Great Wall и Changan для дилерской группы «Ирито», ныне ликвидированной

Фото: липецкаяобласть.рф

Смотреть