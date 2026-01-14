Система «Платон» собрала с водителей грузовиков на Кубани более 2 млрд рублей за год

В 2025 году система «Платон» собрала с водителей грузовиков Краснодарского края 2,1 млрд руб., что на 16% превышает показатели 2024 года, сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе системы. В 2024 году поступления с региона составляли 1,7 млрд руб.

В Южном федеральном округе (ЮФО) на втором месте по объемам сборов находится Ростовская область — водители перечислили 1,5 млрд руб. (рост на 15% к 2024 году). Замыкает тройку лидеров Волгоградская область, где поступления увеличились на 36%, до 554,7 млн руб. В целом по ЮФО сборы «Платона» достигли 4,7 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее.

Система «Платон» действует с 15 ноября 2015 года и взимает плату с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным трассам. С 1 февраля 2025 года тариф составляет 3,3 руб. за километр. Средства направляются на возмещение ущерба дорожному покрытию. В масштабах России сборы системы в 2025 году выросли на 31%, до 69,4 млрд руб.

Вячеслав Рыжков