В Курске строят трасформаторную подстанцию за 1,3 млрд рублей

На фоне белгородского энергетического кризиса в Курске возводят трансформаторную подстанцию стоимостью 1,3 млрд руб. Объект строится за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, предоставленного Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ход работ на площадке в облцентре осмотрел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в рамках рабочей поездки. По оценке чиновников, ввод этого объекта позволит до 2039 года обеспечить возможность строительства и ввода в эксплуатацию более 780 тыс. кв. м жилья.

Власти отказались называть подробности проекта «Ъ-Черноземье» из «соображений безопасности».

Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры Курска может быть связано с масштабными планами обновления городской среды. В мае губернатор Александр Хинштейн заявлял о готовности федеральных структур поддержать регион в этой работе. По его словам, Минэнерго РФ подтвердило участие в проектах, связанных с модернизацией сетей и реставрацией центральной части города. Одним из ключевых этапов является перенос ТЭЦ-4 и последующая реновация ее территории — речь идет примерно о 2,4 га земли. Планы приурочены к 1000-летию Курска, которое город встретит в 2032 году.

Реализация инфраструктурных проектов в Курской области происходит на фоне острого энергетического кризиса в соседней Белгородской. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 9 января по объектам коммунальной инфраструктуры региона был нанесен ракетный удар ВСУ. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без теплоснабжения — почти столько же. Около 200 тыс. жителей временно лишились водоснабжения и водоотведения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион вступил в «крайне тяжелый период».

Подообнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова