«Росатом» занимается проектированием компактизации ТЭЦ-4 в Курске

Как стало известно «Ъ-Черноземье», дочерняя компания госкорпорации «Росатом» будет сама проектировать часть работ по созданию культурно-просветительского кластера в Курске, который планируется построить в центре города на месте части ТЭЦ-4 (принадлежит АО «РИР энерго»). Разработкой «проектных решений» по компактизации ТЭЦ занялся собственный инжиниринговый центр подразделения госкорпорации — «Росатом инфраструктурные решения» (РИР), сообщил «Ъ-Черноземье» директор по корпоративным коммуникациям «РИР энерго» Дмитрий Грызунов. Какие-либо параметры будущей застройки до завершения проектирования компания не раскрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курская ТЭЦ-4

Фото: пресс-служба АО «РИР Энерго» Курская ТЭЦ-4

Фото: пресс-служба АО «РИР Энерго»

Напомним, на месте части мощностей ТЭЦ-4 в центре Курска планируют создать «культурно-духовное пространство» на 2,4 га с парковой зоной, музейным центром и часовней возле святого источника преподобного Феодосия Печерского. Проект предполагает перенос части инфраструктуры ТЭЦ и освобождение площади на территории станции — так называемую «компактизацию» предприятия».

В министерстве приоритетных проектов, развития территорий и туризма правительства Курской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что проект должен быть завершен до конца 2028 года. В министерстве отметили, что строительство парка планируется именно на месте ТЭЦ-4 по ряду причин. Во-первых, это исторический центр города, который реконструируют к будущему 1000-летнему юбилею, намеченному на 2032 год. Во-вторых, на территории станции расположена одна из известных православных святынь Курской области. По легенде, на берегу реки Тускарь почитаемый в регионе преподобный Феодосий Печерский набирал воду из источника для приготовления просфор. Позже на этом месте построили часовню, которую разрушили после революции. Долгое время источник считался утраченным, пока в 2015 году его не нашли местные археологи.

Руководил раскопками на улице Нижняя Набережная заведующий экспозиционно-выставочным отделом Курского государственного областного музея археологии Алексей Симненков. «В нижних слоях нами было обнаружено скопление кирпича, засыпанное мергелем. Условно эти следы можно отнести к остаткам конструкции фундамента колодца Феодосия Печерского, образовавшихся после его разрушения в 1870-х или 1920-х годах. Однако сама шахта колодца или следы заглубления фундамента в грунт не были выявлены как в профилях, так и в материковом дне»,— рассказал «Ъ-Черноземье» археолог.

Планируется, что работы по «компактизации» ТЭЦ-4 и строительству парка на ее месте будут финансироваться за счет средств АО «РИР Энерго» и бюджета Курской области. Ни в компании, ни в облправительстве не ответили на вопросы «Ъ-Черноземье» о стоимости проекта. Ожидается, что часовню будут восстанавливать за средства Курской епархии, которая уже объявила о сборе пожертвований.

Дарья Вербицкая