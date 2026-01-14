Суд признал незаконным решение ФАС против санатория «Юность» в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным решение регионального управления ФАС в отношении санатория «Юность» Минздрава России. Медучреждение оспаривало предписание антимонопольного органа от 21 декабря 2023 года, которым ведомство указывало на нарушения законодательства о контрактной системе при закупках на организацию лечебного питания.

ФАС указывала, что предмет договоров участника конкурса — ООО «Фэшн Гурмэ» — по организации питания по системе «шведский стол» сопоставим с предметом тендера на питание детей и взрослых в санатории, а также ставит под сомнение соответствие начальной цены объему и стоимости работ, что якобы создает неравные условия для участников.

Санаторий настаивал на необоснованности решения ведомства. Суд удовлетворил требования истца и отменил предписание ФАС. Апелляция подтвердила решение, кассационная инстанция рассмотрит спор 29 января.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фэшн Гурмэ», зарегистрированное в Туапсе в 2010 году, занимается ресторанным бизнесом и доставкой продуктов, уставный капитал компании — 1,5 млн руб., чистая прибыль в 2023 году составила 2,95 млн руб.

Вячеслав Рыжков