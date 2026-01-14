ФАС оплатит «шведский стол»

Арбитражный суд Краснодарского края отменил решение регионального управления ФАС против санатория «Юность» Минздрава России. Медицинское учреждение оспорило предписание антимонопольщиков от 21 декабря 2023 года о нарушении законодательства при проведении госзакупок на лечебное питание. По мнению юриста, суды в данном случае довольно подробно проанализировали нормативные акты, регулирующие организацию такого питания, поэтому в кассации у ответчика шансов практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Санаторий «Юность» Минздрава России обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском против регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Учреждение оспаривает решение ведомства от 21 декабря 2023 года о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок.

Антимонопольщики выявили нарушения при рассмотрении жалобы компании «Фэшн Гурмэ», участвовавшей в конкурсе. ФАС установила, что предмет договоров участника — организация питания по системе «шведский стол» и общественного питания — сопоставим с предметом тендера на лечебное питание детей от 7 до 14 лет и взрослых в санатории.

Регулятор также указал на несоответствие действий заказчика установленному положению. По мнению службы, начальная цена контракта не соответствует объему работ и их стоимости, что создает неравные условия для участников закупки.

Санаторий считает выводы антимонопольного органа незаконными и настаивает на необоснованности принятого решения. Медицинское учреждение утверждает, что ФАС вынесла неправомерный вердикт по итогам разбирательства.

Суд удовлетворил требования истца и постановил признать недействительным решение УФАС, апелляция оставила решение в силе. Кассационная инстанция рассмотрит спор 29 января.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Фэшн Гурмэ» зарегистрировано в 2010 году в Туапсе. Специализация — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал компании составляет 1,5 млн руб. Руководителем значится Светлана Махонина, бенефициаром — Дмитрий Кандинский. Чистая прибыль предприятия в 2023 году составила 2,95 млн руб.

По мнению юристов, центральным вопросом спора являлась правомерность отклонения заказчиком представленных документов участником закупки в лице «Фэшн Гурмэ», которые подтверждали его опыт работы. УФАС посчитал, что опыт организации питания по системе «шведский стол» и общественного питания, в том числе в медорганизациях, является сопоставимым с предметом конкурса — оказанием услуг по обеспечению лечебным питанием. Однако именно это и стало причиной, по которой суд не согласился с УФАС, так как организация лечебного питания не равна организации питания по системе «шведский стол», даже если заказчик подателя жалобы имеет статус медорганизации.

Организация «лечебного питания» фактически требует наличия значительного опыта именно по организации такого питания (с высчитыванием конкретных параметров питательной нормы и подстройки рационов под пациентов), а у «Фэшн Гурмэ» опыт был исключительно по питанию системы «шведский стол» в медорганизациях, где столь строгих критериев нет. То есть суд исходил из того, что лечебное питание — это самостоятельный, специфический вид услуг, являющийся одной из составляющих элементов лечения пациента, и он не может иметь идентичность с организацией питания по системе «шведского стола».

Руководитель Санкт-Петербургского представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова говорит, что перспективы оспаривания решения в кассации выглядят незначительными. «Дело в том, что вопрос о сопоставимости лечебного питания и общественного питания не является специальным вопросом, требующим назначения экспертизы. Это вопрос толкования правовых норм и определения юридической квалификации услуг, что входит в компетенцию суда первой и апелляционной инстанций, и суды в данном случае довольно подробно проанализировали нормативные акты, регулирующие организацию такого питания»,— поясняет юрист.

По мнению Ларисы Устиновой, единственный вариант, по которому может попробовать пойти УФАС, это попытаться оспорить толкование судом понятия «сопоставимость предмета контракта»:

«То есть УФАС может утверждать, что законодательство о контрактной системе и положение об оценке заявок №2604 не содержат требования о полной идентичности предмета ранее исполненных договоров и предмета конкурса и достаточно сопоставимости, которая предполагает сходство, а не тождество». Юрист добавила, что услуги по организации питания в медицинских учреждениях являются сопоставимыми с услугами лечебного питания, поскольку относятся к одной сфере деятельности. Однако опять же, это больше вопрос толкования норм, и как к этому отнесется кассация — предугадать сложно.

Елена Турбина