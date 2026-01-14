Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в Крыму

Управление Росздравнадзора по Крыму и Севастополю, Запорожской и Херсонской областям выясняет обстоятельства смерти новорожденного в перинатальном центре имени Семашко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СМИ, младенец скончался через два дня после рождения. Мать погибшего ребенка обвиняет медицинский персонал в халатности при оказании помощи и фальсификации документов.

В соцсетях появилась информация о том, что причиной смерти стали сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту гибели новорожденного в республиканской больнице имени Н. А. Семашко.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено обращение жительницы Симферополя, в котором она сообщает о халатных действиях со стороны персонала регионального перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка»,— говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Специалисты проводят судебно-медицинские и экологические экспертизы. Контроль за ходом расследования взяла прокуратура региона. Минздрав Республики Крым также инициировал внутреннюю проверку действий врачей.

Никита Бесстужев