На Дону утвердили порядок выплат за пострадавшие от БПЛА автомобили

В Ростовской области утвердили порядок компенсационных выплат жителям региона за автомобили, поврежденные или утраченные во время воздушных атак с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Согласно постановлению, жители области могут получить возмещение за транспортные средства, пострадавшие в результате авиаударов с 1 января. Для получения компенсации граждане должны подать заявление в районную или городскую администрацию. Специальная комиссия изучит документы и вынесет решение.

Размер выплаты определит экспертиза, которая установит факт и степень ущерба, а также стоимость повреждений или утраты машины. Документом установлены предельные суммы возмещения — до 500 тыс. руб. за поврежденное транспортное средство и не более 1 млн руб. за полностью утраченное.

Право на компенсацию имеют только владельцы автомобилей без страховки от данного вида рисков или те, чье страховое возмещение не покрыло весь ущерб. Деньги на выплаты муниципалитеты получат в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда областного правительства.

Константин Соловьев