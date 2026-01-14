Вступило в силу решение об изъятии имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи на 13 млрд руб.
Волгоградский областной суд отклонил жалобы на решение об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова, его родственников и доверенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Аслан Трахов
Фото: Верховный Суд Республики Адыгея
Иск об изъятии активов бывшего высокопоставленного судьи был заявлен Генеральной прокуратурой в связи с нарушением Асланом Траховым антикоррупционных норм. Надзор выяснил, что господин Трахов участвовал в бизнесе и получал доходы, на которые он покупал недвижимость для своей семьи.
В сентябре прошлого года Волжский городской суд Волгоградской области обратил в собственность государства 214 объектов недвижимости стоимостью 13 млрд руб.
Решение суда обращено судом к исполнению немедленно, однако оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу, а также лицом, не привлеченным к участию в деле, говорится в сообщении Волгоградского областного суда. Апелляция не нашла оснований для отмены решения.
