Вступило в силу решение об изъятии имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи на 13 млрд руб.

Волгоградский областной суд отклонил жалобы на решение об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова, его родственников и доверенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Аслан Трахов

Иск об изъятии активов бывшего высокопоставленного судьи был заявлен Генеральной прокуратурой в связи с нарушением Асланом Траховым антикоррупционных норм. Надзор выяснил, что господин Трахов участвовал в бизнесе и получал доходы, на которые он покупал недвижимость для своей семьи.

В сентябре прошлого года Волжский городской суд Волгоградской области обратил в собственность государства 214 объектов недвижимости стоимостью 13 млрд руб.

Решение суда обращено судом к исполнению немедленно, однако оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу, а также лицом, не привлеченным к участию в деле, говорится в сообщении Волгоградского областного суда. Апелляция не нашла оснований для отмены решения.

Анна Перова, Краснодар