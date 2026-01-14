СК России инициировал расследование атак ВСУ на Ростовскую область

Следственный комитет России начал расследование преступлений украинских вооруженных формирований в нескольких российских регионах, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области при обстреле Вооруженными силами Украины погибли два человека. Еще четыре мирных жителя получили ранения, среди пострадавших — четырехлетний ребенок.

В Белгородской области в городе Шебекино от удара беспилотника погиб мирный житель. В Брянской области FPV-дронами были атакованы два автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района. Один мирный житель получил осколочные ранения.

В городе Сватово Луганской Народной Республики в ходе украинской военной агрессии погибла женщина, мужчина получил ранения.

Следственный комитет России намерен установить обстоятельства происшествий и выявит лиц, причастных к совершению атак.

Константин Соловьев