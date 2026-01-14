В Таганроге могут расширить список укрытий за счет подвалов

Администрация Таганрога рассматривает возможность увеличения списка укрытий, доступных для граждан в случае угрозы и потенциальных атак беспилотников.

Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

В муниципалитете отметили, что изменения в перечень подвальных помещений многоквартирных домов в 2026 году могут внести на основании запросов жителей о признании подвального помещения укрытием.

В данный момент в Таганроге в качестве укрытий используются подвальные помещения 387 многоквартирных домов. Их перечень размещен на сайте администрации города.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время атаки беспилотников на Таганрог 13 января разрушения получили промышленный объект, жилые дома, подводящие газовых коммуникаций и легковые автомобили. Погибла 65-летняя местная жительница.

Наталья Белоштейн