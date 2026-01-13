Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге повреждения от атаки БПЛА получили промобъект и жилые дома

В Таганроге и Красносулинском районе средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, люди не пострадали. Тем не менее известно о разрушении в Таганроге промобъекта, жилых домов, подводящих газовых коммуникаций и легковых автомобилей. К устранению последствий атаки чрезвычайные службы приступят после отбоя режима.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ростовской области, отметил губернатор.

Константин Соловьев

