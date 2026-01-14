Налоговые поступления от потребсферы Кубани превысят 100 млрд руб в 2026 году

Налоговые поступления от потребительской сферы Кубани в 2026 году могут превысить 100 млрд руб., что вдвое больше показателя пятилетней давности. Об этом шла речь на совещании в Краснодаре под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, посвященном планам работы исполнительных органов региона на 2026 год.

В обсуждении принял участие руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный. Участники совещания отметили, что потребительская сфера остается крупнейшим донором регионального бюджета: по итогам 2025 года ее доля составила около 15,5% от общего объема налоговых поступлений. В отрасли также сосредоточена наибольшая часть малого и среднего бизнеса Кубани.

Отдельное внимание уделили инвестиционной динамике и оборотам отрасли. Если ранее плановый объем инвестиций оценивался в 45 трлн руб., то текущий прогноз увеличен до 69 трлн руб. На 2026 год запланирован рост до 72,5 трлн руб., что станет рекордным показателем для потребительской сферы региона. Ожидаемый совокупный оборот отрасли по итогам 2025 года составит не менее 7 трлн руб.

В числе приоритетных задач на следующий год обозначены развитие многоформатной торговли, легализация рынка, поддержка и продвижение продукции местных производителей, а также насыщение внутреннего рынка края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что предприятия потребительского сектора Краснодарского края за январь—ноябрь 2025 года перечислили в бюджет региона 94,3 млрд руб. Это на 4,6 млрд руб. (или 5,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Никита Бесстужев