Под наблюдением остаются еще восемь детей из роддома Новокузнецка, где погибли младенцы

Минздрав Кемеровской области подтвердил информацию о гибели девяти детей в роддоме при горбольнице №1. В ведомстве не уточнили период, в течение которого зафиксированы эти летальные случаи. По данным источников, девять младенцев погибли за короткий период — в течение январских новогодних каникул.

В Минздраве сообщили, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в роддоме приняли 234 родов. В этот период в реанимации и интенсивной терапии находились 32 ребенка, из них 17 младенцев были в крайне тяжелом состоянии «с наличием тяжелой внутриутробной инфекции». «16 из них — недоношенные», — добавили в ведомстве (цитата по ТАСС).

«Всем новорожденным была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями, — утверждают в ведомстве (цитата по "РИА Новости"). — К сожалению, девять детей не выжили».

Согласно заявлению, еще «четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии», также «четыре ребенка переведены на лечение» в детскую клиническую больницу имени профессора Ю.Е. Малаховского.

Роддом ранее заявил о прекращении госпитализации из-за карантина по ОРВИ. Сообщения о гибели детей в учреждении пока не комментировали. При этом роддом отреагировал на публикации в СМИ, согласно которым в отделении могла быть нехватка квалифицированного персонала. В учреждении опровергают дефицит кадров. СКР расследует уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главврач Новокузнецкой ГКБ отстранен от должности.