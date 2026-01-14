В Симферополе завершили строительство новых общежитий КФУ

В Симферополе завершилось возведение двух современных жилых корпусов на 250 и 450 мест для студентов и преподавателей КФУ имени В. И. Вернадского. Объекты уже полностью оснащены необходимым оборудованием и готовятся к вводу в эксплуатацию, а их заселение запланировано на сентябрь 2026 года, сообщается на портале правительства России.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, общежития построены по блочному типу с собственными санузлами в жилых секциях и специальными комнатами для маломобильных граждан. Инфраструктура зданий включает кухни на каждом этаже, тренажерный зал, медицинские кабинеты и буфет.

На прилегающей территории выполнено благоустройство: созданы спортивные площадки, зоны для тенниса и отдыха, а также две автостоянки. Сейчас в рамках развития кампуса продолжается строительство пяти учебно-лабораторных корпусов, которые планируется сдать в 2027 году.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму строится 2,5 млн кв. м жилой и апартаментной недвижимости. Это на 30% больше, чем объем строительства в конце прошлого года.

Никита Бесстужев