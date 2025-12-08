В Крыму объем строительства недвижимости вырос на 30% 2025 году

В Крыму строится 2,5 млн кв. м жилой и апартаментной недвижимости. Это на 30% больше, чем объем строительства в конце прошлого года, сообщила «Ъ-Кубань» в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Новые проекты на рынке недвижимости республики начали активно выходить с середины 2024 года, и в 2025 году этот тренд сохранился. Одним из факторов роста девелоперской активности стал выход на полуостров крупных российских банков, обеспечивших финансирование проектов»,— прокомментировала директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Эксперт рассказала, что центром девелоперской активности остается Симферополь — на город приходится порядка 28% строительства. Доля проектов, реализуемых в Евпатории и Саки, достигает 25% в общем объеме строительства в республике. Ялта и Алушта занимают 20%.

«Если взять фактическую динамику продаж за 2025 год, то строящиеся проекты в Крыму будут распроданы, примерно, за 38 месяцев. Поэтому, даже учитывая рост количества строящихся объектов на полуострове за последние годы, это не затоваривание, а здоровый темп поглощения, выше среднего России»,— считает CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина.

По словам Ольги Змиевской, с начала года средняя стоимость квадратного метра в Крыму выросла на 20%. «Конечно же, часть этой динамики была обеспечена выходом новых дорогих проектов. Но и пообъектный прирост также имел место. Дальнейшая динамика будет зависеть как от развития инфраструктуры курорта, так и от внешнеполитической обстановки. Но падение цен маловероятно»,— отметила эксперт.

Перспективы развития рынка недвижимости Крыма управляющий партнер SkyGroup Development Алексей Шацких оценивает как «серьезные и долгосрочные».

«При условии активной работы над территориальным брендом, повышением узнаваемости региона, ключевыми факторами развития станут: появление круглогодичных курортов, реализация девелоперских проектов, нацеленных на досуговую и рекреационную составляющую вне зависимости от погоды и времени года, дальнейшее развитие инфраструктуры и сервисной составляющей. Именно такие проекты будут задавать тон рынку и формировать устойчивый спрос на крымскую недвижимость»,— считает эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», валовая выручка девелоперов от реализации объектов по Договорам долевого участия в Крыму и Севастополе в январе-октябре 2025 года составила 100,4 млрд руб. Это на 26,7% больше, чем застройщики заработали от реализации проектов на полуострове в аналогичном периоде прошлого года.

Маргарита Синкевич